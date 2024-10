Rechtszaak om inreisverbod Khatib nog niet bekend bij rechtbank

NIJMEGEN (ANP) - Het is nog onduidelijk of en wanneer er een rechtszaak komt over het inreisverbod dat is opgelegd aan Mohammed Khatib van de pro-Palestijnse beweging Samidoun. Khatib zei vrijdag naar de rechter te stappen, maar een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland laat zondagavond weten dat er nog geen zaak is aangebracht. "Wij hebben in het weekend iemand die piketdienst heeft voor vreemdelingenzaken, maar hebben over deze zaak niks gehoord", aldus de woordvoerder. Khatib was zondagavond zelf nog niet bereikbaar over de juridische stappen die hij had aangekondigd.

Khatib was voornemens om maandag te spreken op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar die lezing gaat door het inreisverbod niet door. Ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie) noemden de komst van Khatib eerder "zeer onwenselijk" en vinden dat hij geweld tegen de staat Israël "vergoelijkt en verheerlijkt". Khatib zelf noemde het inreisverbod "islamofoob en racistisch".

Het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels K7 zei vrijdag dat er met een dubbele maat wordt gemeten in het geval van Khatib, omdat de Israëlische president Yitzhak Herzog eerder wel welkom was. "Het was echter diezelfde Herzog die eind 2023 de tekst "Ik vertrouw op je" op een enorme granaat schreef die vervolgens afgevuurd werd op het dichtbevolkte Gaza, waar vele mannen, vrouwen en kinderen letterlijk de dood in werden gejaagd", aldus de moslimkoepels. "Deze verheerlijking van en zelfs aanzet tot daadwerkelijk geweld, was voor de Nederlandse overheid echter geen reden om hem de toegang tot het land te ontzeggen en hem verbieden te spreken."