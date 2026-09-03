De snelste manier om je ex te vergeten voelt het slechtst

Een relatie beëindigen is nooit het doel. Maar soms trek je zelf de stekker eruit, en soms wordt hij er zonder pardon voor je uitgetrokken. Dat laatste hakt erin. Het goede nieuws: een gebroken hart lijmen is geen mystiek proces, maar een kwestie van keuzes. Deze zes stappen halen je ex sneller uit je hoofd dan afwachten tot de tijd zijn werk doet.

1. Stop met het 'wat als'-spel

Blijven terugdenken aan wat het had kúnnen zijn is geen verwerking, het is een herhaling. Wie na een breuk in eindeloos malen blijft hangen, houdt het verdriet juist langer overeind. De relatie liep vast, punt. Romantiseren maakt niemand aantrekkelijker, jou al helemaal niet.

Wel handig: het piekeren een vast moment geven. Een halfuur per dag mag je alles voelen; daarbuiten leg je je aandacht ergens anders neer.

Niemand wordt aantrekkelijker van vastzitten in gisteren.

2. Zet de feiten op een rij

Relaties zijn geen sprookjes, het zijn leerprocessen. Wat werkte wél? Wat absoluut niet? En vooral: wat heb jij weggelaten om het draaiende te houden? Wie dat scherp krijgt, voorkomt dezelfde fout met een andere naam en hetzelfde eindresultaat. Mensen die na een breuk benoemen wat ze eraan hebben overgehouden, herstellen aantoonbaar beter dan wie het hoofdstuk alleen wegdrukt.

3. Kijk je ex nuchter aan

De grootste denkfout is je ex blijven zien als de mooiste versie van hem of haar. Zet daar bewust de irritante kanten tegenover: het eeuwige afzeggen, dat neerbuigende toontje, die ene ruzie die nooit werd uitgepraat. Dat werkt: mensen die na een breuk expliciet stilstaan bij de zwakke kanten van hun ex, voelen zich meetbaar minder verliefd. Nadeel: je voelt je er op dat moment ook rotter door. Het is dus geen pleziertje, maar een investering.

4. Snijd het contact af

Heb jij het uitgemaakt? Dan is de kans groot dat er nog appjes komen. Sentiment, herinneringen, alles om je over de streep te trekken. Contact houden voelt vertrouwd, maar het is uitstel van verwerking. Blokkeren op sociale media is geen drama-queengedrag, het is hygiëne. Hard? Misschien. Effectief? Absoluut.

Blokkeren is geen drama-queengedrag, het is hygiëne.

5. Schrijf het van je af

Klinkt zweverig, is het niet. Wie een paar dagen achter elkaar twintig minuten ongefilterd opschrijft wat de breuk doet, houdt daar minder spanning, vermoeidheid en lichamelijke klachten aan over dan wie erover blijft zwijgen. Niemand hoeft het te lezen. Verzenden is trouwens precies het punt niet.

6. Pak je eigen ritme terug

In lange relaties vervagen je eigen gewoontes. Je past je aan, schuift mee en leeft op andermans tempo. Een breuk raakt daardoor niet alleen je gevoel, maar ook je zelfbeeld: veel mensen weten weken later nog niet goed wie ze zonder de ander zijn. Bouw dat terug op met de saaie basis: slaap, sport, werk, vrienden, ontspanning. Duursport helpt daarbij dubbel, omdat het somberheid en onrust tegelijk afvlakt.

De feiten Liefdesverdriet duurt korter dan het voelt, maar langer dan je wil. In onderzoek onder ruim 1.400 studenten keek ongeveer zeven op de tien na circa elf weken alweer met iets meer mildheid naar de verbroken relatie. Mannen en vrouwen hadden daar gemiddeld even lang voor nodig. Blijft de somberheid weken achter elkaar volledig overheersen, dan is een huisarts of psycholoog de logische volgende stap.

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