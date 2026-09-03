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VNO-NCW: doelgerichte stappen naar oplossing stikstofprobleem

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 22:50
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DEN HAAG (ANP) - Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat in het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de stikstofproblematiek "doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem zodat de vergunningverlening weer in zicht komt".
Ook stelt VNO-NCW dat het rapport "bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is".
Volgens het PBL-rapport is een gedwongen krimp van de veestapel vooralsnog nodig om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen.
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