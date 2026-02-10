ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De onzichtbare saboteur in je relatie: wat je hechtingsstijl over je liefdesleven onthult

Liefde, relaties, geluk
door Gerard Driehuis
dinsdag, 10 februari 2026 om 14:20
183577851_m
Vlak voor Valentijnsdag brengt een onderzoek in het Journal of Social and Personal Relationships een ongemakkelijke waarheid aan het licht: twee specifieke hechtingsstijlen veroorzaken structurele chaos in romantische relaties. Het gaat om hechtingsangst en vermijdend hechtingsgedrag – twee patronen die samen bij bijna de helft van de bevolking voorkomen.[
Wisselende gevoelens, wisselende relaties
Mensen met hechtingsangst – zo'n twintig procent van de bevolking – kennen een klassiek patroon: hun gevoelens over de relatie kunnen van de ene dag op de andere radicaal veranderen. Ze besteden buitensporig veel tijd aan piekeren over wat hun partner denkt en voelt, en schakelen moeiteloos van intense gehechtheid naar een plotseling verlangen naar onafhankelijkheid. Eerste auteur Ashley Cooper verklaart: mensen met hechtingsangst twijfelen voortdurend of hun partner er écht voor hen zal zijn en of zij de relatie waard zijn.
Het tweede type – vermijdend gehecht – komt bij ongeveer een kwart van de mensen voor. Deze groep wil juist voorkomen zich te diep te binden aan een ander. Het effect is anders maar minstens zo schadelijk: waar hechtingsangst zorgt voor dagelijkse ups en downs, leidt vermijding tot een aanhoudend lage relatietevredenheid bij beide partners.
Wat het onderzoek laat zien
Het onderzoek van Cooper en collega's onder 157 stellen toont aan dat wanneer één partner sterk vermijdend gehecht is, de tevredenheid bij beide partners daalt. Dat bevestigt eerder meta-analytisch onderzoek: zowel angst als vermijding ondermijnen de cognitieve, emotionele en gedragsmatige kwaliteit van een relatie, maar vermijding correleert nog sterker met een gebrek aan verbondenheid en steun.
In Nederland is zo'n 62 procent van de kinderen veilig gehecht, wat betekent dat bijna vier op de tien opgroeien met een minder veilige hechtingsstijl. Die patronen werken door tot in volwassen relaties en verhogen het risico op angststoornissen en depressie.

Lees ook

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijnAls je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn
Mensen die zich als kind zelden geliefd voelden, vertonen deze gewoonten vaak als volwassenenMensen die zich als kind zelden geliefd voelden, vertonen deze gewoonten vaak als volwassenen
Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugdDeze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd
]
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

Loading