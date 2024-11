Hoe ouder we worden, des te slechter kunnen we tegen gezeur van anderen

Waarom kunnen we minder tegen gezeur naarmate we ouder worden? Het is je misschien wel opgevallen: hoe ouder je wordt, hoe minder geduld je hebt voor het gezeur van anderen. Waar je vroeger misschien nog urenlang kon luisteren naar de klachten van vrienden of familie, merk je nu dat je sneller geïrriteerd raakt. Maar waarom gebeurt dit eigenlijk? En is het normaal?

Je hebt een drukker leven

Als tiener had je waarschijnlijk meer tijd om met vrienden rond te hangen en eindeloos te kletsen. Naarmate je ouder wordt, verandert dit. Je hebt meer verantwoordelijkheden: werk, gezin, hobby's en andere verplichtingen vullen je dagen. Hierdoor heb je simpelweg minder tijd en energie om te besteden aan mensen die klagen of zeuren over kleine dingen.

Je wilt geen tijd meer verspillen

Naarmate we ouder worden, leren we dat onze tijd kostbaar is. We willen die tijd niet verspillen aan zinloze discussies of onnodige conflicten. Mensen die veel klagen of zeuren over onbelangrijke zaken kunnen daardoor als een verspilling van tijd aanvoelen. Dit zorgt ervoor dat we instinctief afstand nemen van zulke situaties.

Je weet wat echt belangrijk is

Met de jaren komt ook wijsheid . Je hebt geleerd wat echt belangrijk voor je is in het leven en waar je energie in wilt steken. Kleine irritaties en gezeur vallen dan al snel buiten de boot. In plaats daarvan focus je liever op positieve ervaringen en mensen die waarde toevoegen aan je leven.

Je vriendenkring wordt kleiner (en dat is oké)

Het is heel normaal dat je vriendenkring kleiner wordt naarmate je ouder wordt. Dit komt omdat je selectiever wordt in wie je om je heen wilt hebben. Je kiest vaker voor mensen die dezelfde waarden delen en die een positieve invloed hebben op jouw leven. Mensen die constant negatief zijn of klagen, passen vaak niet meer in dat plaatje.

Je hebt minder behoefte om iedereen tevreden te stellen

Op jonge leeftijd willen veel mensen graag aardig gevonden worden door iedereen om zich heen. Naarmate we ouder worden, verdwijnt deze behoefte vaak steeds meer. We leren dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen en dat het belangrijker is om onszelf gelukkig te maken.

Is dit slecht? Helemaal niet! Het feit dat we minder geduld hebben voor gezeur betekent niet dat we ons afsluiten van anderen of asocialer worden. Het betekent simpelweg dat we beter weten wat we willen en waar we onze energie in willen steken. Dit kan zelfs leiden tot gezondere relaties, omdat we ons focussen op mensen die ons echt gelukkig maken.

