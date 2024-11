VN: in 'apocalyptisch' Noord-Gaza waart de dood rond

NEW YORK (ANP/RTR) - De situatie in de noordelijke Gazastrook is "apocalyptisch" sinds Israël er vorige maand een militair offensief begon, waarschuwden hoge VN-functionarissen vrijdag. Israël zegt dit te doen om Hamas-strijders uit te schakelen.

"De gehele Palestijnse bevolking in Noord-Gaza loopt het risico om te sterven aan ziekte, hongersnood en geweld", zeiden VN-functionarissen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, UNICEF en andere hulporganisaties) in een verklaring. "Humanitaire hulp kan de omvang van de behoeften niet bijhouden vanwege de beperkte toegang. Basisgoederen die levens redden, zijn niet beschikbaar. Humanitaire hulpverleners kunnen hun werk niet veilig doen en worden geblokkeerd door Israëlische troepen."

Ze drongen er bij alle partijen die in Gaza vechten op aan om burgers te beschermen en riepen Israël op om "zijn aanval op Gaza en op de humanitaire hulpverleners die proberen te helpen, te staken".

De Verenigde Staten hebben Israël op 13 oktober laten weten dat het binnen dertig dagen de humanitaire situatie in Noord-Gaza moet verbeteren. Samantha Power, hoofd van de hulporganisatie USAID, zei vrijdag tegen de Israëlische ambassadeur in de VS, Michael Herzog, dat Israël "rekening moet houden met beperkingen op Amerikaanse militaire hulp als de situatie niet verbetert", aldus een USAID-woordvoerder.