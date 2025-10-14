"In giftige relaties adviseer ik te scheiden"

Relatietherapeut Christian Hemschemeier: "Niet iedere ongelukkige relatie is giftig. Een giftige relatie gaat over afhankelijkheid. Je bent verslaafd aan liefde vanwege je eigen problemen, vergelijkbaar met verslaving aan middelen of gokken. In giftige relaties adviseer ik altijd scheiding. Er valt niets meer te redden.

Een scheiding aanraden is niet logisch misschien voor een relatietherapeut. Maar ik wil ook niet helpen een giftige relatie in stand te houden, dus soms stop ik met therapie."

Hoe herken je een giftige relatie?"Dat een huwelijk na 30 jaar ineens giftig wordt, komt niet veel voor. In de regel begint de achtbaanrit meteen vanaf het begin. Eerst ervaar je een totale high, waarin je denkt de juiste te hebben gevonden en je absoluut zeker weet dat het allemaal klopt. Meestal ontstaan ​​er na drie maanden steeds meer inconsistenties, kom je er achter dat de persoon helemaal niet ongebonden is of met andere mensen aan het daten is, of dat hij/zij je verbaal mishandelt of een week lang geen contact opneemt. Er komt ook vaak manipulatie bij. Zo ontstaat een achtbaan met kortere en kortere hoogtepunten en langere en langere dieptepunten, en alle symptomen van een echte verslaving, je wordt afhankelijk van een partner.

Heel wat mensen in giftige relaties hebben een verslaafde ouder gehad. Of hebben in hun jeugd de spanning gehad van de ouder die dan eens koud was en dan weer warm. De hersenen zoeken onbewust die uit de jeugd bekende spanning in de relatie. Velen zeggen ja, ik ontmoet altijd dezelfde mensen bij toeval – in werkelijkheid daten ze altijd hetzelfde type. De aardige jongens zijn te saai voor hen, maar de slechteriken zijn gewoon giftig. Maar je blijft op zoek naar dit soort mensen omdat ze spanning beloven. Een veilige relatie is irritant, je moet echt uit je oude patroon zien te komen.