Verdachten vermeende aanslag Wilders woensdag voor rechter

BRUSSEL (ANP) - De twee mannen die worden verdacht van het beramen van een aanslag op de Belgische premier Bart De Wever en PVV-leider Geert Wilders, verschijnen woensdagochtend voor de raadkamer in Antwerpen. Daar wordt besloten of hun hechtenis wordt verlengd, zegt een woordvoerder van het federaal parket.

Het is een zitting achter gesloten deuren. Het gaat om een 18-jarige jongen van Marokkaanse afkomst en een 23-jarige van Tsjetsjeense origine.

Het Belgische federaal parket doet vanwege "de ernst van de zaak" geen verdere mededelingen over het onderzoek. De woordvoerder bevestigt ook niet de namen van politici die het doelwit zouden zijn geweest van de twee verdachten. Evenmin wil ze zeggen of er in het lopende onderzoek met Nederland wordt samengewerkt.

Campagneactiviteiten

De twee worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, voorbereiding van een terroristisch misdrijf en poging tot terroristische moord.

Wilders heeft vanwege de dreiging alle campagneactiviteiten stopgezet.