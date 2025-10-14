Van Weel verwacht behandeling asielwet niet voor verkiezingen

LUXEMBURG (ANP) - Asielminister David van Weel (VVD) denkt dat de Tweede Kamer de aangepaste asielwet niet meer voor de verkiezingen behandelt. In de aangepaste wet zijn alle vormen van hulp aan mensen die illegaal in Nederland verblijven niet strafbaar gemaakt. Dat was in het eerste wetsvoorstel onduidelijk.

Van Weel zei voorafgaand aan de raad over migratie van EU-ministers in Luxemburg dat hij ervoor heeft gekozen alle hulp niet strafbaar te maken. Zaken die al strafbaar waren, zoals iemand in huis nemen zodat die niet kan worden uitgezet of mensensmokkel, blijven strafbaar.

De aangepaste wettekst gaat nu weer naar de Raad van State ter beoordeling. Daarna moet de Tweede Kamer erover stemmen en dan kan het naar de Eerste Kamer. Ongeveer twee weken geleden hoopte Van Weel nog dat de asielwet voor de verkiezingen kon worden aangenomen, maar nu lijkt dat lastig te worden. "Theoretisch gezien kan het, maar dan zet je wel heel veel druk op de Raad van State", aldus de minister.

Illegaliteit strafbaar

Van Weel vond het nodig om de wet aan te passen, omdat een amendement illegaliteit strafbaar zou maken. In die wetsaanpassing was onduidelijk of hulp ook strafbaar zou zijn. Ook de Raad van State vond dat niet duidelijk. Van Weel wil dat nu wel duidelijk maken.

In totaal hebben 692 mensen of organisaties hun mening gegeven over de novelle. Die moest het ministerie ook nog beoordelen, aldus de minister.

Van Weel zei dinsdag ook dat er niet "in groten getale jacht gemaakt gaat worden op illegalen". De wet is bedoeld als middel om mensen sneller vrijwillig te laten vertrekken en kan gebruikt worden tegen mensen die illegaal in Nederland zijn en voor overlast zorgen.