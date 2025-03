In voor- en tegenspoed? Helaas: huwelijk loopt veel vaker stuk als de vrouw ziek wordt

In voor- en tegenspoed en tot de dood ons scheidt? Niet als het aan de man ligt. Traditionele rollenpatronen zorgen er nog altijd voor dat vrouwen wel bij hun zieke man blijven, maar dat mannen vertrekken als de vrouw ziek wordt.

Dat blijkt uit Italiaans onderzoek onder meer dan 25.000 heterokoppels uit 27 Europese landen, die 18 jaar zijn gevolgd. Alle deelnemers waren 50 jaar of ouder en deelden gedurende de studieperiode regelmatig informatie over hun gezondheid, gemoedstoestand en relatie. In de loop der tijd viel een duidelijk patroon op: als de vrouw ziek werd, was de kans op een scheiding aanzienlijk groter dan wanneer de man gezondheidsproblemen kreeg.

Voor echtparen tussen de 50 en 64 jaar bleek de gezondheid van de vrouw een doorslaggevende factor in de stabiliteit van het huwelijk. Ernstige lichamelijke klachten verhoogden de kans op een scheiding aanzienlijk. Daarentegen leek de relatie nauwelijks te lijden onder de ziekte van de man. Ook wanneer een vrouw beperkt raakte in haar dagelijks functioneren, kwam het huwelijk vaker onder druk te staan. Was de man degene die minder zelfstandig werd, dan hield de relatie meestal stand.

Bij koppels van 65 jaar en ouder speelde vooral depressie een grote rol. Werd de vrouw depressief, dan nam de kans op een scheiding toe. Maar als de man somber werd? Dan bleef het huwelijk doorgaans intact.

Rolverdeling

Wetenschappers denken dat traditionele rolpatronen hierin meespelen. Vrouwen nemen vaak de zorgende rol op zich in een huwelijk. Als zij door ziekte wegvallen, kan dat extra spanning veroorzaken. Bovendien zijn vrouwen vaker financieel afhankelijk, waardoor zij minder snel besluiten een scheiding aan te vragen.

Mannen zoeken ook vaker een partner die hen verzorgt. Wanneer zij ineens zelf die taak moeten vervullen, trekken sommigen zich terug in plaats van die verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Deze Italiaanse studie staat niet op zichzelf. Een eerder onderzoek onder gehuwde mensen met een hersentumor toonde eenzelfde patroon. Van de stellen waarbij de vrouw ernstig ziek werd, strandde 21 procent van de huwelijken. Als de man getroffen werd, liep slechts 3 procent van de relaties op de klippen. Met andere woorden: als een vrouw ernstig ziek wordt, is de kans op een scheiding ongeveer zeven keer zo groot.

Weer een andere studie liet zien dat mensen die lange tijd alleen hebben gewoond, beter om kunnen gaan met een scheiding dan zij die jarenlang in een relatie zaten. Zij zijn gewend aan zelfstandigheid en hebben doorgaans een breder sociaal netwerk. Daardoor kunnen ze sneller de juiste hulp inschakelen als dat nodig is.

Bron: Metro