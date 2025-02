Arrestaties in Londen bij grote betoging voor rechtse activist

LONDEN (ANP) - Bij een demonstratie in Londen van duizenden aanhangers van de rechtse nationalistische Engelse activist 'Tommy Robinson' heeft de politie vijf mensen gearresteerd. Enkelen zouden tegen de afspraken in tegendemonstranten hebben belaagd. De betogers zijn van het station Waterloo naar het regeringscentrum bij Downing Street getrokken. Ze stellen dat Tommy Robinson, wiens echte naam Stephen Yaxley-Lennon is, als een politieke gevangene in een isoleercel zit en vrij moet komen.

Hij is meermaals veroordeeld voor verschillende overtredingen. In de herfst kreeg hij anderhalf jaar cel wegens minachting van het hof. Hij zou voor zijn eigen veiligheid in isolatie zitten. De betogers menen dat hij vanwege zijn mening in isolatie wordt vastgehouden. Volgens de initiatiefnemers van de demonstratie zijn er minstens 20.000 betogers op de been gekomen. In maart wordt een nieuw proces tegen Robinson verwacht.