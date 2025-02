Ouders hongeren ballerina-dochter uit

Ze gedroegen zich alsof ze liefhebbende ouders waren en namen hun dochter mee naar piano- en balletlessen. Maar later beseften de dansleraren dat er iets mis was: de kleine Kate* werd steeds dunner - spichtig.

Kate, die in Australië woont, had op 17-jarige leeftijd het gewicht van een 9-jarige. Uitgehongerd tot op het bot, broos haar, haar huid bleek en schilferig. Ze praatte ook als een klein kind. Volgens CNN hadden haar ouders haar opzettelijk ziek gemaakt. En dat allemaal omdat hun "mooie ballerinaprinses" nooit volwassen mocht worden.

De vader en moeder zijn nu door een rechtbank in Perth veroordeeld tot zesenhalf en vijf jaar gevangenisstraf.

In het proces kwamen schokkende details over wat de ouders opvoeding noemen. Ze stuurden hun dochter niet naar school, maar gaven haar thuis les om haar van andere kinderen te isoleren. Kate ontmoette alleen mensen van haar eigen leeftijd op ballet. Omdat het opviel dat het magere meisje er veel jonger uitzag, vervalste haar vader haar geboortegegevens.

De ouders zeiden in de rechtszaal dat er altijd genoeg eten was thuis. Ze zeiden dat hun dochter altijd al kieskeurig was geweest. Toen ze acht was, besloot ze al vegetariër te worden en later veganist.

Kate mocht zich ook niet ontwikkelen op het gebied van mentale of emotionele ontwikkeling. Zelfs als tiener lieten haar ouders haar kijken naar "Teletubbies", "Frozen" en "Thomas the Tank Engine". Anderen gingen door de puberteit - ze kreeg Barbiepoppen voor haar verjaardag.

Toen Kate op 17-jarige leeftijd wegens ondervoeding werd opgenomen in een ziekenhuis, besefte haar ouders haar pathologische waanideeën. Ze woog toen 27 kilo en was slechts 1,47 meter lang. Blijkbaar waarschuwde het personeel van de balletschool de autoriteiten. In het daaropvolgende proces kwam de rechter tot de conclusie dat Kate's ouders met alle mogelijke middelen wilden voorkomen dat hun dochter als volwassene het huis zou verlaten.

Bijzonder tragisch: Kate had zelf een brief aan de rechter geschreven waarin ze vroeg om de aanklacht in te trekken. Ze zei dat ze "volledig afhankelijk" was van haar ouders en niet wist hoe ze haar dagelijks leven zonder hen zou moeten leiden.