School waarschuwde voor mishandeling pleegmeisje Vlaardingen

De basisschool waar het pleegmeisje in Vlaardingen naartoe ging, heeft in december 2023 gewaarschuwd dat ze thuis mogelijk werd mishandeld. De sbo Kameleon probeerde de zorginstanties in te schakelen die haar moesten begeleiden. Een daarvan reageerde en "heeft de school ervan overtuigd de leerlinge alsnog naar huis te brengen", concludeert de Inspectie van het Onderwijs.

De school deed de melding na een incident. Wat er toen precies is gebeurd, staat niet in het donderdag gepubliceerde inspectierapport. Veilig Thuis werd niet ingeschakeld. Volgens de school is de ervaring dat dit netwerk tegen kindermishandeling de meldingen niet aanneemt en melders doorstuurt naar anderen.