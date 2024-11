Het wordt een zachte winter, denkt Weeronline

Weeronline verwacht dat de komende winter zacht en met een normale hoeveelheid regen verloopt. Dat baseert het weerbureau op seizoensmodellen.

"Het ziet ernaar uit dat we december beginnen met rustig en vaak droog weer, waarbij het iets zachter is dan normaal", meldt het weerbureau. In de tweede helft van december worden normale hoeveelheden regen en vrij gebruikelijke temperaturen verwacht.

Ook januari en februari verlopen volgens de seizoensmodellen over het algemeen duidelijk zachter dan normaal, bij waarschijnlijk een normale hoeveelheid neerslag. Wel zijn er scenario's waarbij het door koudere oostenwinden in januari kouder kan worden.

De gemiddelde maximumtemperatuur in een normale winter is volgens het weerbureau tegenwoordig 7 graden. De minimumtemperatuur komt in een normale winter uit op 1 graad boven nul. De gemiddelde hoeveelheid regen die per wintermaand valt, ligt in een normale winter tussen de 60 en 80 millimeter.

Een andere voorbode voor een zachte winter is de herfst, die dit jaar ook zacht verliep. "Na de tien zachtste herfstseizoenen ooit volgde maar liefst acht keer ook een zachte winter." Ook is de Noordzee met 12 graden momenteel nog behoorlijk warm. Waait de wind over het warme Noordzeewater onze kant op, dan blijft echte winterkou uit.