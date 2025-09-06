Sinner tegenover Alcaraz in finale US Open

NEW YORK (ANP) - Jannik Sinner heeft de finale bereikt op de US Open. Daarin neemt de Italiaanse nummer 1 van de wereld het op tegen de als tweede geplaatste Carlos Alcaraz. Sinner rekende in de halve finale in New York af met de als 27e geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-1 3-6 6-3 6-4.

De Italiaan was in de eerste set veel sterker. Maar de rollen waren in de tweede set omgedraaid. Sinner herstelde zich daarna. De Canadees liet aan het begin van de vierde set wel weer goed tennis zien. Maar het was onvoldoende om er een vijfde set uit te slepen.

Sinner werd ook nog medisch behandeld tijdens de wedstrijd. Daarover zei hij na afloop dat het "niets ernstigs" was. "Zondag is een speciale dag. We gaan zien wat er gaat komen", blikte de 24-jarige Italiaan vooruit op de finale tegen Alcaraz (22). "Het voelt alsof onze rivaliteit hier is begonnen", aldus Sinner over de plek waar hij in 2022 in vijf sets en na vijf uur en een kwartier spelen van de Spanjaard verloor.

Alcaraz won eerder op de dag in New York in drie sets van Novak Djokovic. Het is de derde grandslamfinale dit jaar waarin Sinner en Alcaraz elkaar treffen. De Spanjaard won Roland Garros en Sinner was de beste op Wimbledon.