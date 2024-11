Waarom gaan relaties stuk? Psychiater Michael Lehofer zegt: Omdat mensen niet genoeg van zichzelf houden. "Meestal is wat ons stoort aan onze partner wat we onszelf niet kunnen geven. Als ik bijvoorbeeld het gevoel heb dat mijn partner niet genoeg aandacht aan mij besteedt, besteed ik waarschijnlijk niet genoeg aandacht aan mezelf. En zo is het ook met liefde: als we zelfliefde missen, vragen we onze partner te compenseren voor wat we niet in onszelf vinden."

De bekende psychiater Lehofer legt de Suddeutsche uit waarom het zo vaak misgaat.

"Als ik van mezelf hou, hoef ik mijn partner niet om bevestiging te vragen. Dan accepteer ik gewoon elke aandacht, elk compliment, elke knuffel als een geschenk. Relaties werken het beste als ik mezelf de vraag kan stellen: wat kan ik doen om de ander een goed gevoel te geven? En ze werken slecht als ik de ander beschuldig: "Je geeft me niet wat me toekomt."

Het gaat niet mis in de relatie, maar veel eerder. "Wie in zijn jeugd te weinig liefde kreeg, vindt het moeilijk om van zichzelf te houden."

Maar daarmee blijft de verantwoordelijkheid liggen bij jezelf en niet bij je ouders, vindt Lehofer.

"Als wij slachtoffer zijn van onze ouders, dan zijn zij slachtoffer van hun ouders, enzovoort."