11strandentocht levert bijna 3 ton op voor hart- en vaatziekten

DEN HAAG (ANP) - Deelnemers aan de 11strandentocht hebben zaterdag 272.500 euro opgehaald voor onderzoek naar hart- en vaatziekten, meldt de Hartstichting, die de tocht voor de vijfde keer organiseerde. In totaal wandelden of renden 4500 mensen een afstand van 2,5, 25 of 50 kilometer over de Nederlandse stranden. De Hartstichting noemt de opkomst "geweldig" en de opbrengst "indrukwekkend".

De deelnemers aan de drie afstanden startten in verschillende plaatsen aan de kust, maar finishten allemaal in Zandvoort. Honderden toeschouwers onthaalden hen daar.

"We zijn enorm trots, ook op de vrijwilligers en vooral op het prachtige bedrag dat we samen hebben opgehaald", zegt Barbara Admiraal van de Hartstichting. Ze wil dat de tocht uitgroeit tot een evenement als de Nijmeegse Vierdaagse. "Een fysieke uitdaging en een mooi feest bij de finish." Ze hoopt dat volgend jaar 10.000 mensen deelnemen.

Volgens de Hartstichting lijden in Nederland 1,7 miljoen mensen aan een hart- of vaatziekte. Dat aantal kan in de komende jaren met 1 miljoen groeien, aldus de organisatie.