Kwalificatie Grote Prijs van Brazilië uitgesteld naar zondag

SÃO PAULO (ANP) - De kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 is uitgesteld naar zondag. Dat besluit is genomen vanwege hevige regenval in in São Paulo.

De kwalificatie stond zaterdagavond (Nederlandse tijd) gepland, maar door het noodweer werd de start uitgesteld. Aanvankelijk leek de kwalificatie met een paar uur vertraging te beginnen, maar uiteindelijk werd besloten de sessie helemaal niet meer op zaterdag te houden. De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace.

Er is nog geen tijdstip bekend. Zondag staat de race gepland voor 18.00 uur (Nederlandse tijd).