Veel vrouwen vallen niet bewust op "foute mannen", maar op een pakketje van charisma, lef en aandacht dat pas later een keerzijde blijkt te hebben. Psychologie-onderzoek laat zien dat eigenschappen die we aantrekkelijk vinden – zelfvertrouwen, dominantie, spanning – opvallend vaak samenkomen met minder fijne trekken als egoïsme en bindingsangst.

Het verleidelijk pakketje “bad boy”

“Foute mannen” scoren hoog op eigenschappen uit de zogeheten Dark Triad: narcisme, gebrek aan empathie en manipulatief gedrag. Juist dat zelfverzekerde optreden wordt in eerste instantie gelezen als kracht en succes, niet als alarmsignaal.

Een recente studie naar de aantrekkingskracht van bad guys in films laat zien dat vrouwen zich er vooral toe aangetrokken voelen wanneer de relatie hun eigenwaarde lijkt te vergroten: de fantasie “ik ben de enige bij wie hij echt anders is”. Dat idee van macht en uitzonderlijkheid kan verslavend werken, ook als het rationeel geen goed plan is.

Oude scripts in moderne relaties

Culturele rolpatronen doen de rest. Van meisjes wordt nog steeds verwacht dat ze "lief" en een beetje passief zijn, terwijl jongens leren initiatief te nemen en grenzen op te rekken. Wie is opgegroeid met het script dat liefde pijn mag doen en dat jaloezie een bewijs van passie is, herkent de rode vlaggen vaak niet als zodanig.

Daarbovenop komt een harde realiteit: in de EU heeft 18 procent van de vrouwen die ooit een partner hadden, fysiek of seksueel geweld door een partner meegemaakt. Toch wordt geweld in series en romantische komedies nog vaak geromantiseerd, met de “gekwelde held” die het uiteindelijk allemaal goedmaakt

Hoe doorbreek je het patroon?

Wie merkt dat hij of zij steeds weer bij hetzelfde type uitkomt, kan zich een paar confronterende vragen stellen:

Verwarren we spanning met veiligheid en stabiliteit met saaiheid?​

Voelt gezonde aandacht misschien ongemakkelijk, juist omdat er geen drama is?​