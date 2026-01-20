ECONOMIE
Titelverdedigster Keys komt met de schrik vrij op Australian Open

Sport
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 9:24
MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennisster Madison Keys heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De 30-jarige titelverdedigster uit de Verenigde Staten versloeg Oleksandra Oliynykova uit Oekraïne met 7-6 (6) 6-1.
Keys kwam in de eerste set terug van een 4-0-achterstand, waarna ze nogmaals haar service verloor. De nummer 9 van de wereld trok de stand weer gelijk, voordat ze in de tiebreak opnieuw tegen een achterstand van 4 punten aankeek. Ze haalde daarna met drie minibreaks alsnog de set binnen. In de tweede set had de Amerikaanse niets meer te vrezen van Oliynykova.
"Het was ongelooflijk om voor het eerst sinds de finale een jaar geleden weer de baan op te lopen," zei Keys. "Natuurlijk was ik in het begin erg nerveus, maar ik ben gewoon zo blij om terug te zijn en hier te spelen." De Amerikaanse treft in de tweede ronde haar landgenote Ashlyn Krueger.
Keys versloeg vorig jaar in de finale Aryna Sabalenka. Het was haar eerste eindzege op een grandslamtoernooi.
