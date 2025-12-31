Zo kun je zien of iemand je leuk vindt volgens de wetenschap

Vraag jij je weleens af of die leuke collega, date of vage flirt je nu echt ziet zitten of je vooral als leuk gezelschap beschouwt? Goed nieuws: je hoeft geen tarotkaarten te leggen of eindeloos WhatsApp-berichten te analyseren. Kijk de ander gewoon eens diep in de ogen.

Volgens autonomie-experts Amanda Meyer en Monika Zimanyi van de James Cook University verraden onze ogen meer dan we denken. In een tijd waarin daten een mijnenveld van dubbele signalen is, wijzen zij op een opvallend simpele graadmeter: de pupillen.

Wie iemand aantrekkelijk vindt, krijgt grotere pupillen. "Dat is iets wat ook vaak in romans wordt beschreven, dat verwijde pupillen seksuele opwinding betekenen. En dat is geen fabeltje: onze pupillen worden inderdaad groter als we opgewonden zijn”, leggen de onderzoekers uit.

De pupil reageert op prikkels via twee spiergroepen. "De spier rond de rand van je pupil werkt als een sluitspier”, zeggen Meyer en Zimanyi. "Als die wordt gestimuleerd door het parasympathische zenuwstelsel (ook wel bekend als het rust-en-herstel-systeem, red.), trekt deze samen om de pupil te sluiten.” Bij spanning of opwinding neemt het sympathische zenuwstelsel het over en wordt de pupil juist groter.

Toch is het niet bij iedereen even eenduidig. Mannen laten vooral pupilverwijding zien bij seksuele interesse die past bij hun voorkeur. Bij vrouwen ligt dat ingewikkelder. "De pupillen van lesbische vrouwen verwijden zich ook meer bij erotische afbeeldingen van mannen en de pupillen van heteroseksuele vrouwen verwijden zich bij erotische afbeeldingen van zowel mannen als vrouwen.”

Met andere woorden: zie je haar pupillen groter worden, dan zegt dat niet automatisch alles. Let daarom vooral ook op jezelf. "Als je tijdens een date merkt dat je eigen pupillen zich verwijden en die van je date ook, dan betekent dat vaak dat jullie elkaar leuk vinden en dat jullie goed kunnen samenwerken.” Dat heet ‘pupil mimicry’: onbewust spiegelen jullie elkaar. En dat, zeggen de onderzoekers, is misschien wel het duidelijkste teken van een echte klik.