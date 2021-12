Vrouwen worden afgebeeld als koeien in omstreden Zuid-Koreaanse reclame

Eerst zijn het vrouwen die yoga doen in een weiland, maar dan veranderen ze in koeien. Een reclame voor melk veroorzaakt veel opschudding in Zuid-Korea. Veel mensen noemen hem seksistisch.

De vrouwen drinken water uit een rivier en bevinden zich als koeien in een wei, waar ze simpele yoga-oefeningen doen. In het filmpje is te zien hoe een man hen stiekem filmt. Als de vrouwen worden betrapt, veranderen ze plots in koeien.

Seoul Milk dat de reclame uitbracht, wordt seksisme verweten. Het bedrijf heeft excuses aangeboden en de reclame verwijderd, maar hij staat nog wel op social media.

An ad by Seoul Milk (서울우유) depicting a voyeur filming women — who then turn into cows — has been pulled by the company following outcry.



South Korea is the global epicenter of spy cam pornography (몰카).



Some women victimized have committed suicide.pic.twitter.com/2xdyguFoci