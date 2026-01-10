ECONOMIE
Noord-Korea zegt drone uit Zuid-Korea te hebben neergehaald

door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 4:34
PYONGYANG (ANP) - Noord-Korea meldt zaterdag dat er afgelopen zondag een Zuid-Koreaanse "observatiedrone" door hun luchtruim vloog. De drone schond volgens Pyongyang de soevereiniteit van Noord-Korea en is neergehaald, aldus staatszender KCNA. Op foto's die staatspersbureau KCNA deelt, zijn brokstukken van een drone te zien. Zuid-Korea ontkent het nieuws en zegt niet te werken met het type drone dat is afgebeeld.
Het Zuid-Koreaanse leger laat bovendien weten op de bewuste datum niet met drones te hebben gevlogen. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung heeft een onderzoek aangekondigd. Hij zoekt sinds zijn aantreden toenadering tot Noord-Korea.
De drone zou volgens het Noord-Koreaanse leger zijn opgestegen vanuit de Zuid-Koreaanse stad Incheon met als doel om opnames te maken van Noord-Koreaanse "faciliteiten". Het toestel zou ongeveer 8 kilometer het Noord-Koreaanse luchtruim zijn binnengedrongen voordat het werd neergehaald.
