Dennis Schouten opgewacht en beschoten met paintballgeweer

Dennis Schouten is dinsdagavond bij de studio waar hij het onlineprogramma RoddelPraat opneemt in Amersfoort opgewacht door twee mensen en beschoten met een paintballpistool. Een persoon schoot op Schouten, terwijl de ander het voorval filmde, zegt de presentator op Instagram.

"Ik werd meerdere keren geraakt, auto's raakten beschadigd, omstanders schrokken enorm, en zelfs in een kantoor van iemand anders werd geschoten toen ik daar naar binnen rende", aldus Schouten.

De presentator zegt aangifte te hebben gedaan. Tijdens de uitzending van RoddelPraat woensdagavond worden beelden getoond van het incident.

Schouten was bang, zegt hij in een video, omdat hij eerst niet doorhad dat het om een paintballgeweer ging. "Dan kun je zeggen dat dit grappig is. Het vervelende is alleen dat wij heel vaak worden bedreigd."

Schouten benadrukt dat het niet om een 1 aprilgrap gaat. De politie bevestigt dat aangifte is gedaan, maar wil om privacyredenen verder niets zeggen.