VS vragen steun voor 'historische' VN-resolutie over Oekraïne

NEW YORK (ANP/AFP/DPA) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft VN-lidstaten opgeroepen een nieuwe Amerikaanse resolutie goed te keuren over de oorlog in Oekraïne. In het voorstel wordt Rusland volgens persbureau dpa niet expliciet aangemerkt als de agressor en wordt ook niet geëist dat Russische troepen worden teruggetrokken uit Oekraïne.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio sprak over een "simpele, historische" resolutie. In de tekst wordt opgeroepen tot een einde aan de oorlog. De Verenigde Staten waren onder de vorige regering een belangrijke bondgenoot van Oekraïne, maar die relatie staat onder druk sinds Donald Trump aantrad als president. Die heeft zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky omschreven als een "dictator" en gesuggereerd dat Oekraïne zelf het conflict is begonnen.

Oekraïne en Europese bondgenoten hebben ook een eigen conceptresolutie opgesteld. In die tekst staat dat Rusland schuldig is aan de oorlog en wordt steun uitgesproken voor de "territoriale integriteit" van Oekraïne. Resoluties in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn niet bindend, maar de stemmingen geven wel een goed beeld van hoe landen aankijken tegen internationale kwesties. In 2023 veroordeelden 141 van de 193 lidstaten de Russische invasie van het buurland.