Dit is waarom jouw krant niet gebracht is vandaag

Door een grote storing aan de persen in Leeuwarden konden de kranten Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden zaterdag niet gedrukt worden. De abonnees ontvingen daardoor geen gedrukt exemplaar in de bus. De kranten zijn wel online te lezen via de app en de website, ook voor mensen die geen abonnement hebben.

"Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de persen morgen weer draaien", staat zaterdag te lezen op de websites van de kranten. "Op dit moment is het onzeker of dat op tijd lukt om de zaterdagkranten alsnog te drukken en met de maandagkrant mee te bezorgen."

De storing ontstond volgens de regionale media vrijdagnacht na stroomuitval en aansluitend een herstart. "Bij die herstart gingen er onderdelen kapot. De Telegraaf, NRC en het Noord-Hollands Dagblad, die deels ook in Leeuwarden worden gedrukt, liepen eerder in de nacht nog wel van de pers."