Dit satirische Disney-item van Lubach is al meer dan 30 miljoen keer bekeken

Het satirische filmpje dat Arjen Lubach met zijn team heeft gemaakt over Disney is binnen vier dagen al 30 miljoen keer online bekeken. Dat meldt de redactie van Lubach, die sociale media monitort, maandag. Het is daarmee het best bekeken item dat de komiek maakte na het Netherlands Second-filmpje uit 2017 voor Zondag met Lubach.

De presentator besprak donderdag in LUBACH dat zender ABC, die onder Disney valt, zijn collega Jimmy Kimmel plots van de zender haalde. ABC besloot dit na opmerkingen van Kimmel over de moord op de rechtse activist Charlie Kirk, een vertrouweling van president Donald Trump . Daarna toonde hij bekende scènes en liedjes uit Disneyfilms, zoals Trump ze graag zou zien.

Zo zegt de vader van Belle uit Beauty and the Beast dat hij heel graag met haar zou willen daten, claimt prinses Anna uit Frozen dat sneeuwman Olaf het levende bewijs is dat klimaatverandering niet bestaat en wordt Aladdin tijdens het toezingen van prinses Jasmine afgevoerd door immigratiedienst ICE.

Het filmpje werd de afgelopen dagen veel gedeeld op sociale media als X, TikTok, Instagram en Facebook, ook door bekende Amerikanen. Niet alleen acteurs als Rosie O'Donnell en Charisma Carpenter deelden het item, maar ook de Democratische senator Adam Schiff en journalisten Anne Applebaum en Joy-Ann Reid.

Lubach reageerde zondagavond in RTL Tonight op het succes. De presentator beklemtoonde vooral dat "de aanleiding verdrietig is. Het idee is heel vreemd dat de programma's waar wij ons programma op baseren nu in hun vrijheid worden beperkt. Dat had ik nooit verwacht, dat mijn voorbeelden nu niet mogen doen wat ze willen. Ik ben blij dat we hier nog alles mogen zeggen."