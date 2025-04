Maxim Hartman zamelt geld in voor 'mand-meneer'

Maxim Hartman is een crowdfundingsactie begonnen om antiquair Ben Strik, bekend van de mand-meme, financieel te compenseren. De presentator zei maandag in de NPO 1-talkshow dat Strik nog altijd last heeft van de beelden, die dertien jaar geleden werden gemaakt.

In de bewuste video werd Strik gevraagd om een antiek mandje te omschrijven, maar Hartman vond het te lang en vroeg meerdere keren of het ook korter kon. Uiteindelijk bleef er niets meer over dan "mand".

Die term burgerde door het filmpje min of meer in. Zelfs in de Tweede Kamer gebruikten politici als Caroline van der Plas en Dilan Yeşilgöz het.

"Ik vind dat we die man schadeloos moeten stellen", aldus Hartman. Hij hoopt in totaal 2 miljoen euro op te halen. De teller stond dinsdagochtend op bijna 6000 euro.

"Inmiddels is meneer Mand (Ben Strik) al zo vaak gebruikt en misbruikt en geciteerd en gejat dat ik pleit voor een mooi nationaal cadeau", schrijft Hartman op GoFundMe.

"Hij was eerst verbolgen omdat hij via zijn dochters was opgestookt dat ik miljoenen euri aan Mand! had achter dan wel overgehouden. Maar hij weet inmiddels dat dit niet zo is. Sterker nog ik heb er ook maar last van. Vooral van al die slome mensen die zonder humor denken ook mand nog steeds origineel te mogen gebruiken. Kap daar eens mee!!

Maar goed, wie het met mij eens is met het cadeau voor meneer Mand geef gul. En dan ga ik er vanuit dat al die grote en kleine bedrijven die 'mand' in hun reclame-uitingen hebben gebruikt zoals Ikea Appie Bol en gazonog maar even een half uurtje door... ook lekker genereus meebetalen!

Geef meneer Mand waar hij recht op heeft. Misschien wil hij wel ooit begraven worden in een hele grote mand? Maar beter iets tijdens zijn leven."

Doneren kan HIER op GoFundMe.