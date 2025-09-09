Nederlander kiest iets vaker biologisch voedsel in supermarkt

DEN HAAG (ANP) - Consumenten kiezen in verhouding vaker voor biologisch eten en drinken in de Nederlandse supermarkt. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle bestedingen aan voedsel in de supermarkt ging in de eerste jaarhelft 3,5 procent naar producten met een biologisch keurmerk. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 3,2 procent in de eerste helft van vorig jaar.

Het aandeel biologische producten lag volgens het CBS in bijna alle productcategorieën iets hoger dan een jaar eerder. Vooral de verkoop van biologische aardappelen, groente en fruit nam in verhouding toe. Hiervan bestond in de eerste helft van 2024 nog 4,7 procent uit biologische producten, dit jaar was dat 5,5 procent.

Het CBS merkt verder op dat eieren met ruim 17 procent van alle verkopen het vaakst biologisch zijn. Dranken zijn het minst vaak biologisch. Van alle bestedingen in de supermarkt had hiervan 1,6 procent een biologisch keurmerk.

Het statistiekbureau heeft daarnaast gekeken naar de jaren 2018 tot en met 2024. In deze periode bestond gemiddeld 3 procent van de voeding die supermarkten verkochten uit biologische producten.