Samenleving volledig kapot door online leugens, zegt prins Harry

Nepnieuws dat online wordt gedeeld leidt direct tot actie op straat, zo waarschuwde prins Harry . Hij denkt dat de Engelse rellen rechtstreeks verband houden met online leugens.

De hertog van Sussex, die sprak op een top over online veiligheid in Bogota, Colombia, waarschuwde dat de voortdurende verspreiding van valse informatie via AI en sociale media betekent dat de sociale cohesie “volledig is afgebroken”. “Wat online gebeurt, verplaatst zich binnen enkele minuten naar de straat. Mensen handelen op basis van informatie die niet waar is.

Hij voegde eraan toe: “In een ideale wereld zouden degenen met invloedrijke posities meer verantwoordelijkheid nemen. We debatteren niet langer over feiten. Zolang mensen leugens mogen verspreiden, misbruik mogen maken, mogen treiteren, dan is de sociale cohesie zoals we die kennen volledig afgebroken.”

Er braken rellen uit door extreemrechts tuig na de dood van Alice da Silva Aguiar, negen jaar, Bebe King, zes jaar, en Elsie Dot Stancombe, zeven jaar, die op 29 juli werden gedood tijdens een dansworkshop met het thema Taylor Swift.

In de uren voor de eerste rellen in Southport had zich online verkeerde informatie verspreid, waaronder valse beweringen dat de verdachte een moslimmigrant was die in een bootje was aangekomen.

Hertogin Megan waarschuwde dat iedereen wel eens slachtoffer is geweest van cyberpesten of iemand kent die er last van heeft gehad. Dat geldt in ieder geval voor haarzelf. “We moeten model staan voor hoe we willen dat onze kinderen worden opgevoed en voor de wereld waarin we ze opvoeden.”