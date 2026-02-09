ECONOMIE
Serena Williams onder vuur na Super Bowl-reclame voor afslankinjecties, zie beelden

Media
door Nina van der Linden
maandag, 09 februari 2026 om 10:19
ANP-549818009
Tennislegende Serena Williams kwam vannacht tijdens een reclameblok van de Super Bowl langs in een clip waar de honden geen brood van lusten. Terwijl miljoenen kijkers waren afgestemd op het grootste sportevenement van het jaar, injecteert de 23-voudig Grand Slamwinnares zichzelf met een afslankmiddel à la Ozempic.
Dansend en glimlachend prijst ze in de commercial aan hoe handig het is om via de app van Ro aan deze GLP-1 middelen te komen. Williams, die volgens Forbes een geschat vermogen heeft van 300 miljoen dollar, laat zien dat het allemaal kinderlijk eenvoudig in zijn werk gaat. De medicijnen zijn niet alleen als injectie verkrijgbaar, maar ook in pilvorm.
Verdrietig
Niet iedereen is daar blij mee. De Britse sportjournalist Pav Gill reageerde fel op sociale media. “Een van de grootste atleten ter wereld die nu schaamteloos afslankmedicijnen promoot? Dat vind ik oprecht verdrietig. Niemand zou mensen moeten aanmoedigen om afslankmiddelen te gebruiken, maar zeker geen rolmodel en sporticoon.”
De kritiek raakt aan een breder debat over de populariteit van GLP-1-middelen, die oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor diabetes, maar inmiddels massaal worden gebruikt om gewicht te verliezen. Dat een topsporter als Williams zich hiervoor leent, is een gevaarlijke ontwikkeling volgens velen.
Nieuwe werkelijkheid
Waar Serena Williams jarenlang symbool stond voor kracht, discipline en fysieke autonomie, roept dit optreden vooral vragen op. Moet een sportheld meewerken aan het normaliseren van afslankmedicatie? Of is dit simpelweg de nieuwe werkelijkheid.
Bekijk de gewraakte clip hieronder en oordeel zelf:
