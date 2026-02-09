Eloise van Oranje is mikpunt van spot vanwege ochtendroutine: “Klinkt beetje obsessief”

Eloise van Oranje (23) is een vroege vogel en de hele wereld mag het weten. Ze staat elke ochtend stipt om 7.00 uur naast haar bed. Sportschoenen aan en hup richting sportschool. En ja, daar vinden haar volgers wat van.

In de podcast Kapper van de Sterren vertelt de gravinfluencer dat haar ochtendroutine regelmatig onderwerp van spot is.“Ik word soms echt wel uitgelachen om mijn ochtendrituelen”, zegt Eloise. Volgens haar klinkt het voor sommigen al snel overdreven of krampachtig.

Reddingsboei

Toch is die structuur voor haar juist een reddingsboei. “Juist omdat er zoveel chaos en drukte is, vind ik een ochtendstructuur zo fijn en belangrijk.”

Zeven dagen per week staat ze op hetzelfde tijdstip op. “Ik hou me er echt aan vast, dus ik kan je letterlijk minuut voor minuut zeggen wat ik doe.” Dat ze ook in het weekend trouw in de sportschool staat, zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij presentator Siko van Berkel.

Obsessief

“Ik zie sporten niet meer als moeten of als een drempel”, legt ze uit. “Het zit zo in mijn routine en ik heb het zo leuk voor mezelf gemaakt dat ik word wakker en ik denk meteen: ik heb zin om te bewegen.” Toch plaatst Siko een kritische noot. “Het klinkt ook wel een beetje obsessief. Waarom moet het zo rigide?”

Eloise kan zich daar niet in vinden. “Ik zit er oprecht lekkerder van in mijn vel.” En als het een keer niet lukt in de ochtend ? Dan is er geen paniek. “Een kwartiertje wandelen is ook al lekker. Het is gewoon meer je dag op een beweeglijke manier beginnen voor jezelf.”

Volgens Eloise is zelfzorg geen luxe, maar noodzaak. Zeker in drukke periodes. “Voor jezelf even tijd nemen om iets voor jezelf te doen en te bewegen tegelijkertijd dat vind ik gewoon heel lekker.”