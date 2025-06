AEX-index veert op door hoop op onderhandelingen met Iran

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak veerde vrijdag weer wat op, na de verliesbeurt een dag eerder. De vraag of de Verenigde Staten Israël zouden gaan helpen bij het bombarderen van Iraanse atoomfaciliteiten, hield de beurzen de afgelopen dagen in de greep. De Amerikaanse president Donald Trump lijkt de onderhandelingen met Iran echter meer tijd te geven.

"Gezien de aanzienlijke kans op onderhandelingen die wel of niet op korte termijn met Iran zullen plaatsvinden, zal ik binnen twee weken mijn besluit nemen of we al dan niet ingrijpen", verklaarde Trump donderdag.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 912,20 punten. Een dag eerder zakte de AEX nog 0,9 procent. De MidKap klom 0,6 procent tot 883,97 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent, na de verliezen van tot 1,1 procent op donderdag.