Weduwe van Ron Brandsteder wil niet meedoen aan alle heisa sinds zijn dood

De dood van een BN-er leidt tot hoge kijkcijfers en dus wordt hard gewerkt aan een uitbundig eerbetoon aan Ron Brandsteder, die overigens al meer dan 10 jaar uit beeld was. Het is een product van Jan Slagter, kampioen van ouderen en doden. Het 'eerbetoon' wordt zondagavond uitgezonden door Omroep MAX, prime time, namelijk om 21.30 uur, op NPO 1.

“Het programma heet Hartelijk Goedenavond: een eerbetoon aan Ron Brandsteder. Het wordt gemaakt door Iris van den Ende. Allerlei mensen worden nu gevraagd om er een bijdrage aan te leveren en dat lukt ook allemaal”, vertelt omroepbaas Jan Slagter voor de camera van Shownieuws. “Ivo Niehe die hem heeft ontdekt, André van Duin, Caroline Tensen. Ik zit er ook in vanwege het laatste gedeelte van zijn glorierijke carrière en ja, uiteraard zit Joop van den Ende erin.”

Yvonne Brandsteder, de vrouw van Ron, en zijn kinderen Bob en Rick zullen níet meewerken aan het eerbetoon. “Ron was erg gesteld op zijn privé en dat is hem niet altijd in dank afgenomen, maar hij zei: ‘Ja, wat privé is, is privé en dat gaat niemand wat aan.’”

“De familie komt niet aan het woord. Zij zijn ook gesteld op hun privacy. Ik heb ze wel gevraagd of ze het goed vinden dat we dit maken en dat vonden ze heel fijn, maar ze komen zelf niet aan het woord.”