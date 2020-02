Ciara: eerste schade in Engeland, ook Frankrijk zet zich schrap

In Schotland is de eerste schade van storm Ciara gemeld. Het dak waaide van een pub af. In het Verenigd Koninkrijk zal Ciara al zondagochtend huishouden. Behalve wind wordt daar ook de adem ingehouden voor vloedgolven aan de Atlantische kust.

Frankrijk heeft voor de 35 noordelijke departementen code oranje afgekondigd. Net als in België en Nederland wordt de climax van de storm daar aan het eind van de middag verwacht

In de avond trekt in ons land een gebied met felle buien van noordwest naar zuidoost over het land. Bij die buien is kans op onweer en zeer zware windstoten van 120-130 km/uur. Lokaal kan de wind uitschieten naar 140 km/uur.

Maar ook vanmiddag zal het zeer hard waaien en is grote voorzichtigheid geboden

Door allerlei organisaties wordt er gewaarschuwd voor de storm. Staatsbosbeheer zegt dat je vanmiddag beter niet in het bos kan wandelen, Rijkswaterstaat raadt bestuurders af om met een caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan en het Rode Kruis adviseert om tuinmeubilair op te bergen, en spullen goed vast te zetten.