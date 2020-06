Het is weer tekentijd: Zo kom je erachter waar ze zitten

In juni en juli vindt de helft van alle tekenbeten plaats. Gelukkig is er nu een app die je vertelt waar de gemene beestjes zitten.

Het aantal teken is de afgelopen tien jaar met ongeveer 30 procent toegenomen tot anderhalf miljoen per jaar. Dat leidt ook tot een stijging van het aantal patiënten met de ziekte van Lyme. Jaarlijks wordt de diagnose 27.000 keer gesteld. Meestal kom je er met een antibioticakuur vanaf, maar soms houden mensen jarenlang klachten.

Iedereen zou zich na een fietstochtje of wandeling door het bos moeten checken, maar het wordt vaak vergeten. Bioloog Arnold van Vliet ontwikkelde daarom samen met de universiteiten van Wageningen en Twente de Nature Today-app. Daarin is dagelijks te zien of de kans op een tekenbeet in jouw omgeving minimaal, gering, middelmatig, hoog of zeer hoog is.

“Mensen hebben geen idee hoeveel teken ergens zitten, nu kun je dat per vierkante kilometer zien”, vertelt Van Vliet. Teken zitten niet alleen in het bos. “Je vindt ze ook in tuinen en parken,” legt de bioloog uit. “Een derde van de tekenbeten wordt opgelopen in de tuin en dat kan ook in het centrum van een stad zijn. Overal waar het groen is, kun je dus teken verwachten.”