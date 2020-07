Voor het eerst methaanlek ontdekt op Antarctica

Op de zeebodem van Antarctica is een methaanlek ontdekt. Voor het eerst zien wetenschappers hoe het gas ontsnapt en in de atmosfeer terechtkomt.

De onderzoekers ontdekten hoe de microben, die zich normaal voeden met het krachtige broeikasgas nog voor het in de atmosfeer belandt, de afgelopen vijf jaar in veel mindere mate aanwezig waren.

Onder de zeebodem op Antarctica zijn grote hoeveelheden methaan opgeslagen. Het gas kan gaan lekken als door de klimaatcrisis de oceanen steeds warmer worden. Dat is ‘een ongelooflijk zorgwekkend’ vooruitzicht, zeggen de onderzoekers.

Toch is dit methaanlek vermoedelijk niet veroorzaakt door de opwarming, aangezien de Rosszee waar het is gevonden nog niet zoveel warmer is geworden. “De vertraagde methaanconsumptie door microben is de belangrijkste bevinding,” zegt hoofdonderzoeker Andrew Thurber van Oregon State University. “Dat is slecht nieuws. Het methaan ontsnapte in snel tempo van de zeebodem.”

Het vrijkomen van methaan uit bevroren opslagplaatsen onderwater of uit permafrost wordt beschouwd als een van de belangrijkste omslagpunten waarna een deel van de wereldwijde opwarming onomkeerbaar is.