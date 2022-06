Even wat koeler, maar vanaf dinsdag weer heel warm

De ergste warmte is sinds zaterdagavond voorbij. Hoewel er eerder in de week nog forse onweer was voorspeld, lijkt de overgang naar koeler weer toch ‘vrij geleidelijk’ te gaan. Maar de afkoeling is van korte duur: halverwege de week loopt het kwik alweer snel op.

Weerman Wilfred Janssen van Weerplaza tegen het AD: "Vanaf dinsdag zal het kwik alweer fors oplopen en op sommige plekken opnieuw in de buurt van de 30 graden komen."

,,Voor Nederland is dat aan de hoge kant, maar ook niet uitzonderlijk. Temperaturen ver boven de 30 graden beginnen echt bij de Nederlandse zomer te passen’'.