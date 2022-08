Europa geteisterd door ergste droogte in 500 jaar: ‘Nederlandse natuur wordt steeds mediterraner’

Van Italië tot Duitsland en van de meren tot de grote rivieren: het is in grote delen van Europa kurkdroog. Zo erg is het in 500 jaar niet geweest. En dat heeft invloed op al wat er groeit en bloeit.

Volgens een rapport van het European Drought Observatory, waar het AD over schrijft, is twee derde van het continent 'in staat van alertheid' wat de droogte betreft. Op 47 procent van het Europees grondgebied gold op 10 augustus een waarschuwing voor droogte en in 17 procent van de regio is de alarmfase ingegaan. "De ernstige droogte die veel regio’s van Europa treft sinds het begin van het jaar is toegenomen en verslechtert vanaf augustus", aldus de organisatie, die onderdeel is van de Europese Commissie.

Mediterrane trekjes

Dat heeft grote invloed op de natuur: verdere verwoestijning ligt op de loer in het zuiden van Europa, in het noorden krijgt de natuur mediterrane trekjes, stelt Floristisch onderzoek Nederland (Floron). "In Nederland vinden steeds meer van oorsprong zuidelijke plantensoorten een plekje in de stad en de natuur”, klinkt het. Denk aan ‘bescheiden ogende planten’ als de kransmuur en klein fakkelgras, maar ook ‘meer spectaculaire orchideeën’, zoals de bijenorchis en bokkenorchis.

Er zijn ook soorten die het loodje dreigen te leggen, omdat ze veel meer water nodig hebben dan ze nu krijgen, zoals struikhei, beuken, grassen en bloemrijke kruiden. Floron verwacht dat de 'mediterranisering' van de natuur zal doorzetten en waarschuwt voor mogelijke 'gaten in het ecosysteem'. "Er wordt al veel discussie gevoerd of we deze gaten actief moeten opvullen met bijvoorbeeld planten uit zuidelijker regionen, of dat we de natuur haar loop moeten laten hebben.”