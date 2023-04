Silvia de Wolf-De Wolff opgeschrikt door wolf tijdens hond uitlaten

Het is alsof de duvel ermee speelt. Silvia de Wolf-De Wolff liet haar hond uit toen ze in de straten van Doetinchem oog in oog kwam te staan met een wolf. Even later ging het dier in een achtertuin een dutje doen, waarna hij werd verdoofd en meegenomen naar een dierenkliniek.

“In eerste instantie dacht ik dat het een herder was”, vertelt De Wolf-De Wolff aan Omroep Gelderland. “Maar toen keek het dier me aan en wist ik: 'dit is een wolf'. Als het 1 april was, had niemand mij geloofd.”

Ze ging na de bijzondere ontmoeting weer op huis aan en belde vervolgens de politie. Ook die zag de humor er wel van in. “Op een gegeven moment wordt je gevraagd naar je naam, dus ik zeg ja, daar komt ie: 'mijn naam is Sylvia de Wolf-De Wolff'. De politieagent schoot in de lach. Toen vroeg ze nog wel of het geen familie van mij was. Nee, nee, dat is het niet”, aldus de Wolf-De Wolff.