Olifant gered na 35 jaar in isolatie in horrordierentuin

Als piepjong olifantje werd Mundi uit het wild gehaald in Zimbabwe en naar Amerika overgevlogen. Inmiddels woont ze al jarenlang in een dierentuin in Puerto Rico, onder erbarmelijke omstandigheden.

Mundi is blind aan een oog en haar slagtand is beschadigd door een eerdere aanval, waarschijnlijk door een andere olifant. Sinds 1988 zit ze in de Mayaguez Zoo in Puerto Rico. Daar is ze getraind en getraumatiseerd. Al 35 jaar slijt ze haar dagen in afzondering – helemaal alleen – om bezoekers te vermaken. 's Nachts ligt ze aan de ketting, overdag voert ze circuskunstjes uit of poseert ze met bezoekers voor een foto.

De dierentuin is omstreden en staat bekend door vele misstanden.

Dit weekend hebben dierenrechtenorganisaties World Animal Protection en Elephant Aid International de olifant naar een olifantenopvang in de Amerikaanse staat Georgia gebracht. “We zijn ontzettend blij en opgelucht dat Mundi eindelijk veilig in een opvang is aangekomen”, zegt campagnemanager wilde dieren bij World Animal Protection Nederland Sanne Kuijpers. “Ze heeft bijna haar hele leven alleen doorgebracht, in een klein verblijf met een donkere binnenruimte. Voor het contact met toeristen heeft ze een buitengewoon wrede training ondergaan. Een regelrechte nachtmerrie voor een olifant.”