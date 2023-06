Het is al een paar weken droog met een wat koude noordoosten wind. Dat blijft nog even zo, want het weer zit 'geblokkeerd', zegt meteoroloog tegen HLN. “Al wekenlang zitten we i onder de vleugels van een hogedrukgebied boven Groot-Brittannië. Dat zorgt ervoor dat storingen of depressies afbuigen richting Spanje, waar de regen na een uitzonderlijk droog voorjaar meer dan welkom is, en Scandinavië. De droogte en de schrale continentale noordoostenwind die we al wekenlang kennen, zien we wel vaker in het voorjaar. Denk aan de lentes van 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022: toen bleef het maandenlang droog. Dergelijke blokkades komen door de klimaatverandering vaker voor. We krijgen langer hetzelfde weer, en dat kan twee kanten opgaan: we zullen langer blootgesteld worden aan enerzijds extreme droogte en anderzijds aan extreme neerslag.” Krijg je zo’n stabiel hogedrukgebied in de winter, dan krijg je een droge koudegolf.

Nicolas Roose (Noodweer Benelux): “Zo’n blokkade kan heel persistent zijn. De komende tien dagen zien we geen structurele verandering in het weerpatroon: het blijft overwegend droog en er is veel ruimte voor zon. De lucht uit het noordoosten is niet koud meer, hoewel de ochtenden nog vrij fris blijven. In de namiddag stijgen de temperaturen boven de normale waarden van het jaar. Het komend weekend komt de kaap van 30 graden zelfs in zicht en is er ook kans op een lokale bui of een onweersbui.”