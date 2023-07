Milieurapport: Stoppen met belastingvoordelen voor luchtvaart levert NL 2,4 miljard euro per jaar op

Als de luchtvaart dezelfde belastingen zou betalen als andere sectoren, dan worden vliegtickets 24 procent duurder, gaan reizigers minder vaak vliegen en neemt de CO2-uitstoot af, stelt de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) in een onderzoeksrapport.

Hierdoor liep de Nederlandse schatkist volgens hun berekeningen afgelopen jaar twee miljard euro mis. En dit bedrag stijgt naar 2,4 miljard euro in 2025. Ter vergelijking: de kosten om alle openbaar vervoer in Nederland gratis te maken, werden een jaar geleden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op ongeveer vier miljard euro geschat.

24% duurdere tickets, minder CO2-uitstoot

De Europese luchtvaart betaalt geen belasting op kerosine of btw over de tickets. Ook krijgen luchtvaartbedrijven 75 procent van hun CO2-emissierechten gratis en telt de uitstoot van intercontinentale vluchten niet mee. Alleen in de niet-EU-landen Zwitserland en Noorwegen moeten de vliegmaatschappijen betalen per liter brandstof. Er ligt in Brussel al twee jaar een plan op tafel voor een tarief van 38 cent per liter, maar er is veel weerstand tegen.

Het Europese wegverkeer betaalt 54 cent per liter; de luchtvaart niets. T&E rekent voor dat KLM 1,5 miljard euro extra belasting zou moeten betalen per jaar. De milieuorganisatie schat de mogelijke extra inkomsten voor alle EU-landen in 2025 uit kerosinebelasting, btw en emissiehandel tezamen op liefst 47 miljard euro.