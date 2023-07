Oceanen verkleuren: van blauw naar groen

Een onlangs gepubliceerde studie in Nature heeft significante veranderingen onthuld in de kleur van onze oceanen in de afgelopen twee decennia. Bij nadere inspectie blijkt dat tropische oceaangebieden in de buurt van de evenaar geleidelijk overgaan naar een groenere tint. De bevindingen van de studie suggereren sterk dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering de primaire katalysator is achter deze transformaties. Deze verandering van de oceaan kleur impliceert direct dat de onderliggende ecosystemen binnen de oppervlakte-oceaan ook veranderingen ondergaan, omdat de kleur van de oceaan fungeert als een visuele representatie van de organismen en stoffen die aanwezig zijn in het water. Opmerkelijk is dat de studie werd uitgevoerd door een samenwerking tussen vooraanstaande wetenschappers afkomstig van gerenommeerde instellingen zoals MIT, het National Oceanography Center in het VK, Oregon State University en de Universiteit van Maine.