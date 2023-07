Vrachtwagenchauffeur valt klimaatactivisten aan en rijdt over ze heen

Een Duitse vrachtwagenchauffeur ging helemaal over de rooie toen hij werd opgehouden door klimaatactivisten die met een spandoek de weg blokkeerden. Hij viel de jongens aan, sleurde een zittende activist opzij en reed daarna door. Het is een wonder dat niemand zwaar gewond is geraakt.

De beelden van het incident in de Noord-Duitse plaats Stralsund zijn shockerend. De vrachtwagenchauffeur is ontslagen en heeft zijn rijvergunning in moeten leveren. Hij is aangeklaagd en zal zich in de rechtbank voor zijn levensgevaarlijke gedrag moeten verantwoorden.

Op Twitter is er verrassend veel begrip voor de vrachtwagenchauffeur, die zijn wagen als moordwapen inzet. Bekijk hier de beelden:

Please don't kill peaceful protesters for blocking your vehicle!



You don't have to stay calm, but assault is illegal.



Protesters don't like that they have to do this either.



But they are desperate because nothing really worked the past 40 years.pic.twitter.com/1oDzy85tj1