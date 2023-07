Dit is een van de belangrijkste grafieken ter wereld: Wereldwijd energieverbruik per bron uitgelicht

Het gaat nog niet zo heel erg lekker met het aanpakken van het broeikaseffect en de aardse opwarming die hieruit voortvloeit. De polen smelten in recordtempo, overal ter wereld woeden bosbranden en honderden jaren oude hitterecords worden verbroken in het Middellandse Zeegebied.

Het klimaatbeleid van de afgelopen jaren heeft er volgens wetenschappers voor gezorgd dat we niet meer op koers zijn voor een temperatuurverhoging van circa 3,7 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw, maar dat er een graad van dit dramatische scenario is afgehaald. Klimaatafspraken werken, maar het is nog lang niet genoeg. Meer dan 1,5 graden opwarming is desastreus voor de aarde en het leven zoals we dat kennen.

Our World in Data heeft de wereldwijde primaire energieconsumptie over de laatste 200 jaar in een grafiek gevat. Er is hierbij rekening gehouden met inefficiënties bij de productie en omzetting van verschillende energiebronnen. Sinds 1950 verbruiken we zo'n zes keer meer energie. Het gebruik van kolen, olie en aardgas is gigantisch gestegen, en wordt nog elk jaar meer.

It gets posted a lot but this remains one of the most important charts in the world, imo. pic.twitter.com/TbqNdTNYqi — Lyn Alden (@LynAldenContact) July 23, 2023

Het leeuwendeel (82%) van alle energie komt nog steeds uit fossiele brandstoffen. Dit is relatief wel wat minder dan in 2004 (86%), maar in absolute zin is er een stijging van 110 EJ in de jaarlijkse verbranding van fossiele koolwaterstoffen. De 32 EJ extra wind- en zonne-energie vallen daarbij in het niet, legt de Amerikaanse ondernemer Brian Gitt uit op Twitter.