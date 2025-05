4 Oefeningen om je lichaamsbeeld te verbeteren. (seks en je uiterlijk zijn bijzaak)

Door de schadelijke nadruk van de cultuur op het uiterlijk van schoonheid en de dagelijkse marketing voor schoonheid, is het lastig om een gezond lichaamsbeeld te handhaven. Iedereen heeft dit ooit ervaren. Een snelle blik in de spiegel kan snel resulteren in een langdurige en ongewenste discussie met jezelf. Ik ben lelijk. Naast het zorgen voor een negatief gevoel, vergt het bekritiseren van je uiterlijk ook extra tijd en energie die beter besteed had kunnen worden. Zelfreflectie kan je helpen om je lichaam beter te begrijpen en zelfverzekerder te worden.

1. Mijn lichaam is bedoeld om activiteiten uit te voeren.

De boodschap van de cultuur is eenvoudig: seks zou het belangrijkste onderdeel van je lichaam zijn. Deze boodschap laat zien dat we niet alleen aandacht besteden aan het nieuwste schoonheidsproduct of dieet, maar ook aan andere dingen die belangrijk zijn voor ons lichaam. Ons lichaam is gemaakt voor activiteiten. Het brengt ons over de hele wereld. Het faciliteert onze communicatie en creativiteit. Zelfs wanneer je last hebt van ondraaglijke fysieke pijn of een aandoening, beloont je lichaam je nog steeds elke dag met cadeaus. Je kunt je armen om iemand heen slaan. Je ogen kunnen de kleuren van de herfstbladeren zien. In plaats van je zorgen te maken over je uiterlijk, denk na over wat je met je lichaam kunt bereiken. Neem even de tijd om te waarderen wat je lichaam doet om je dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken. Bedank het daarvoor.

2. Ik zal op een vriendelijke en attente manier voor mijn lichaam zorgen.

Het is niet realistisch voor ons allemaal om elke dag van ons lichaam te houden. Het is van groot belang om te beseffen dat je de mogelijkheid hebt om je lichaamsbeeld te negeren, maar dat je toch compassie en vriendelijkheid voor je lichaam moet tonen. Daarnaast resulteert schaamte over je lichaam vaak in ongezonde keuzes, maar zorgvuldig nadenken over je lichaam kan je helpen om er beter voor te zorgen. Je kunt niet altijd van anderen verwachten dat ze je lichaam respecteren, maar je kunt wel je eigen lichaam respecteren, ook als anderen dat niet doen.

3. Ik ben meer dan een weerspiegeling.

We zullen nooit in een wereld wonen waarin fysieke schoonheid niet van belang is. Toch is het niet noodzakelijk om er veel aandacht aan te besteden. Neem een ​​pauze van je Instagram -feed, stap even weg van de spiegel en denk na over alle voordelen die je hebt die niets met je uiterlijk te maken hebben. Je uiterlijk is van mindere belang. Wat je met je leven doet, is het allerbelangrijkst.

4. Vandaag probeer ik de wereld een betere plek te maken voor iemand anders.

Welke gevolgen heeft dat voor je lichaam? Meer dan je denkt. Een van de beste manieren om je gedachten te verlichten wanneer je je somber voelt, is door je te concentreren op anderen. Naast het stoppen met piekeren, kan het geven van goede daden voor anderen je stemming verbeteren. Wat is een betere manier om te onthouden dat wat je doet belangrijker is dan hoe je eruit ziet?