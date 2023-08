Huis isoleren wordt onbetaalbaar door verplicht ecologisch onderzoek

Huiseigenaren zullen langer moeten wachten en zijn duizenden euro's duurder uit vanwege een verplicht ecologisch onderzoek, stelt Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State. De zoektocht naar beschermde diersoorten kost meer dan de isolatie zelf.

De RvS oordeelt dat een isolatiebedrijf terecht een dwangsom opgelegd heeft gekregen omdat er alleen met een camera in de spouwmuur is gekeken naar mogelijk aanwezige vleermuizen. Dit blijkt niet voldoende; er is een uitgebreid ecologisch onderzoek nodig om diersoorten, zoals de gierzwaluw, huismus of vleermuis te beschermen.

Ecologisch onderzoek duurder dan isolatie zelf

“Er moet een oplossing komen. Als iemand in een tussenwoning 5000 tot 6000 euro kwijt is voor zo’n onderzoek, terwijl de isolatie zelf 2000 euro kost, dan haken mensen af. Nederlanders verduurzamen alleen als het hen geld oplevert”, zegt voorzitter Piet Jan Dijkstra van de Venin – de branchekoepel van isolatiebedrijven – in reactie op de rechterlijke uitspraak tegen De Telegraaf.

Het lijkt er sterk op dat het Nationaal Isolatieprogramma hierdoor enorme vertraging op gaat lopen. Hiermee wil de overheid de 2,5 miljoen woningen met slechte energielabels E, F en G – waarvan 1,5 miljoen woningen die in bezit zijn van particulieren – zo snel mogelijk energiezuiniger maken.

Enorme domper

Er zijn niet genoeg ecologen om al die onderzoeken op korte termijn uit te voeren. Om over de enorme kosten nog maar te zwijgen. “De isolatiebedrijven willen, de huiseigenaren willen, maar die worden enorm op kosten en in de vertraging gejaagd. Dit is een enorme domper. Iedereen is bang voor boetes”, aldus Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis.

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het ecologische onderzoek 'tijdrovend en duur'. “Om tijd en geld te besparen is er een regeling in de maak waarbij we per gebied in plaats van per huis zullen vaststellen of er vleermuizen, gierzwaluwen of huismussen in gevels zitten. Hiervoor is ook 44 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gemeente Utrecht werkt al op deze manier en op basis daarvan wil het Rijk een landelijke uitrol mogelijk maken”, zo meldt een woordvoerder.

Wat als je al een afspraak hebt?

Eigen Huis heeft een tip voor huiseigenaren die binnenkort een isolatiebedrijf over de vloer krijgen: “Wij raden consumenten aan om niet in paniek te raken en de afspraak aan te houden. Maar houd er rekening mee dat als je nu een isolatiebedrijf belt, ze mogelijk niet eens meer willen vanwege de juridische consequenties.”