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Trump verliest grip: zelfs Netanyahu negeert zijn bevelen

Politiek
door Gerard Driehuis
dinsdag, 09 juni 2026 om 14:29
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De macht van Donald Trump (79) brokkelt zichtbaar af. Toen Iran zondag opnieuw raketten op Israël afvuurde, drong de Amerikaanse president er bij premier Benjamin Netanyahu (76) op aan níet terug te slaan. "I call the shots. I call all the shots. He doesn't call the shots", verklaarde Trump nog stellig tegenover de Financial Times. Enkele uren later vuurde Israël alsnog raketten af op doelen in West-Iran.
Het incident past in een groter patroon. Volgens BILD verliest Trump de controle over de oorlog die hij zelf honderd dagen geleden mede ontketende. Na een mislukt vredesoffensief staat Teheran strategisch sterker dan voorheen: Amerikaanse inlichtingen erkennen dat het Iraanse raket- en kernprogramma bij lange na niet "geëvisceerd" is, zoals Trump beweerde.
Ook persoonlijk loopt de spanning op. In een uitgelekt telefoongesprek zou Trump Netanyahu "fucking crazy" en "ondankbaar" hebben genoemd, met de opmerking dat de Israëlische premier zonder hem "in de gevangenis zou zitten" wegens zijn corruptieproces. Tegelijk trok NAVO-Europa zijn steun voor de Iran-campagne terug en sprak de Italiaanse premier Giorgia Meloni Trump openlijk tegen na diens uithaal richting de paus.
Binnenslands rommelt het eveneens: zelfs Republikeinen verzetten zich tegen een miljardenfonds waarmee Trump-loyalisten "gecompenseerd" zouden worden. Militair historicus Danny Orbach concludeert nuchter: "Netanyahu heeft Washington laten zien dat geen enkel akkoord met Iran kan worden gesloten als Israëls belangen worden genegeerd".
De man die zich graag presenteert als 's werelds machtigste onderhandelaar lijkt plotseling vooral te smeken. Is dit het begin van Trumps politieke aftakeling – of slaat hij straks juist wraak op iedereen die hem nu durft te negeren?

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