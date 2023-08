De brutale meeuw rukt op in stedelijk gebied

De overlast door meeuwen in stedelijke gebieden neemt toe. Door onder meer vossen en strengere visserijregels kunnen de vogels moeilijker voedsel vinden. En doordat ze beschermd zijn, is er weinig tegen de dieren te doen, blijkt uit navraag van NU.nl.

Het is voor bewoners van bijvoorbeeld de binnenstad van Den Haag een steeds bekender tafereel. Meerdere dikke meeuwen die zich een weg pikken door te vroeg geplaatste vuilniszakken. Het leidt vrijwel dagelijks tot lange sporen van huishoudafval op straat, met alle ergernis en extra werk voor de reinigingsdienst van dien. En het lijkt vaker te gebeuren dan een paar jaar geleden.

"Ja, de overlast door meeuwen in stedelijke gebieden neemt toe", bevestigt woordvoerder Raoul Rozestraten van de gemeente Den Haag. Hoewel Rozestraten geen concrete cijfers kan noemen, merkt de hofstad wel dat het aantal klachten de afgelopen jaren is toegenomen. "Je kunt veilig zeggen dat in Den Haag duizenden mensen met regelmaat last hebben van de dieren."